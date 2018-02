Napoli, Mertens: "Meglio vincere ma noi lo sappiamo fare solo attraverso il bel gioco"

Dries Mertens contro l'Atalanta ha rotto il digiuno di gol ed è felice di poterlo dire: "Una specie di liberazione, anche io non ce la facevo più a sentirmi dire che erano passate tante domeniche senza una mia rete - le parole a Il Mattino -. In quel tiro ho messo tanta rabbia". L'attaccante belga punta a diventare capocannoniere: "Mi piacerebbe fare un gol in più di Higuain ma non solo: più di Dzeko, Icardi, Immobile... non tutte le reti sono uguali, quelle che valgono tre punti sono più preziose".



Un colpo alla botte e uno al cerchio sulla querelle "bel gioco o vittorie": "Più importante vincere ma noi sappiamo farlo solo attraverso il nostro gioco che è il riflesso delle idee di Sarri". Si passa quindi all'argomento Napoli contro Juventus in campionato: "Chiellini il difensore più forte, a volte sembra preveda la mossa che farai. Per lo scudetto farei anche il terzino, si deciderà solo all'ultima giornata. Non mi importa giocare sempre dopo loro perché guardiamo solo a noi".



Poi, tante considerazioni di mercato: "Non so se la mia clausola sia alta o bassa, dipende da come la vedono gli altri. Io in Cina? Ci ho pensato lo scorso anno, è umano. Ma voglio restare ancora qui, sono come un bambino in un negozio di giocattoli". Infine, su Verdi: "Ha scelto così. Magari lo vedremo qui in estate...".