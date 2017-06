Napoli, Mertens: "Io falso nueve? Gioco dove serve alla squadra"

Intervistato in esclusiva da Premium Sport, Dries Mertens ritorna sull'1-1 contro il Besiktas: "Abbiamo avuto carattere, in casa abbiamo perso immeritatamente e siamo andati lì per riprenderci qualcosa. Abbiamo giocato bene, avremmo dovuto vincere ma abbiamo sbagliato qualche gol e alla fine il pareggio è un risultato che va bene". Poi, sul match contro la Lazio: "Immobile sta facendo benissimo, speriamo che contro il Napoli non si dimentichi delle sue origini e speriamo di prenderci i tre punti. Contro i biancocelesti sarà una gara molto importante. E’ una squadra che sta giocando molto bene ma noi ci siamo preparati al meglio".



Sul ruolo da falso nueve: "Sono contento perché sto giocando di più, aiuto la squadra dove posso: dobbiamo farlo tutti perché le partite sono tante e noi vogliamo vincerle tutte. Il mister sta lavorando bene con questo gruppo, stiamo giocando in maniera molto offensiva e questo gioco è adatto alla squadra che ha molto talento: questo è il gioco che i tifosi vogliono vedere, vogliono una squadra che attacchi e che segni molto". Infine, sul travestimento da Insigne: "Era la festa per il bambino di Reina. Non avevo un vestito e così ho deciso di vestirmi come il mio amico Insigne e mia moglie ha deciso di vestirsi da Hamsik: nella vita bisogna divertirsi e ridere. Abbiamo passato una bella giornata ma la tinta bionda è già andata via".