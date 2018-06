Napoli, "Mertens ha stregato Ancelotti"

Dries Mertens giocherà nel Napoli nella prossima stagione. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ormai non ci sono più dubbi: come scrive la Gazzetta dello Sport l'attaccante belga, autore di un gol strepitoso contro Panama, ha stregato il nuovo tecnico Carlo Ancelotti che ne ha sponsorizzato la conferma.



Così è davvero probabile che al ritentro dal Mondiale il 31enne rinnovi il contratto fino al 2022 con un piccolo aumento d'ingaggio (attualmente percepisce 4 milioni di euro) mentre non sarà inserita nessuna clausola rescissoria (venerdì è scaduta quella da 28 milioni valida solo per l'estero).



Capitolo portiere: per il Corriere dello Sport gli azzurri spingono per la soluzione Meret e vorrebbero spendere non più di 20 milioni di euro (l'Udinese ne chiede 30). Secondo Tuttosport nell'operazione potrebbe essere coinvolti anche Sepe e Karnezis (che farebbe il secondo di Meret). Sullo sfondo resta Areola (ci sono stati contatti con il Psg).