Napoli, Mertens e i gesti di solidarietà: "Fatelo anche voi"

Porta pizze ai senzatetto, offre del cibo ai cani abbandonati curati in un rifugio, offre doni e sostegno a bambini (e non solo) malati negli ospedali. È Dries Mertens, attaccante del Napoli, ed è un campione di solidarietà, oltre che sul campo. Dopo l'articolo pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno e ripreso da tutte le testate locali e nazionali, il belga è uscito allo scoperto, perché delle generosità non c'è da vergognarsi.



"Ho cercato di aiutare per quello che potevo - ha scritto su Twitter - Non era mia intenzione di farlo sapere tramite i social, ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video. Magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo. Mi piacerebbe vedere anche voi farlo". La speranza è che l'appello non cadrà nel vuoto: nel video Mertens sorride, mentre aiuta persone, bambini e animali. La felicità - è questo l'insegnamento - sta anche e soprattutto nell'aiutare gli altri.