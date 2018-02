Napoli, Mertens: "Contratto rinnovato ai migliori, questa è la strada per vincere"

"Abbiamo una grande squadra che ama giocare a calcio e che mi aiuta a segnare diversi gol. Quest'anno è difficile restar lassù, ma spero che i miei gol continuino a dare un contributo importante. Vogliamo mantenere questo ritmo". Dries Mertens, che dovrebbe essere in campo nel big match contro la Lazio in programma sabato dopo la lieve distorsione alla caviglia sinistra, rende merito al gruppo in un'intervista al quotidiano algerino Le Buteur.



L'attaccante belga del Napoli si sofferma poi su Ghoulam, ancora fuori per infortunio: "E' stato un duro colpo per tutto il gruppo, non solo per me. Mi ha fatto male perché con Faouzi avevamo uno slancio incredibile. Ora sta tornando bene e penso che potrà sorprenderci, anche se non è ancora al 100%. Il lavoro che fa è incredibile, spero che tornerà rapidamente. Il suo ritorno sarà prezioso nella corsa allo scudetto".



"Faouzi guarda molto i giocatori del suo ruolo, come ad esempio Marcelo che sta facendo cose meravigliose al Real Madrid. Ogni giorno mi dice che deve tenere questo livello - evidenzia l'attaccante -, proprio come Marcelo. In Italia è il migliore nel suo ruolo, non c'è niente da dire. Il suo rinnovo è un segnale importante. Ha rinnovato il contratto e per questo bisogna dare merito al club, che sta confermando tutti i suoi giocatori migliori. Per vincere titoli è proprio questo ciò che serve".



Chi ha 'beneficiato' dell'infortunio di Ghoulam è stato Mario Rui che ha trovato più spazio sulla fascia sinistra. "In primavera possiamo volare, abbiamo le caratteristiche fisiche per farlo e la preparazione di Sarri porta le sue squadre bene in fondo alla stagione", le parole del laterale a Radio Kiss.



"Ci sta - aggiunge l'ex Roma - che durante l'anno si abbia qualche momento di difficoltà e quest'anno è già capitato, ora spero non ricapiti". "Lo scudetto? Cercheremo di dare continuità a quello che stiamo facendo. Siamo primi, cercheremo di mantenere il passo e restare lassù fino alla fine. Il mio compleanno è il 27 maggio, Speriamo di festeggiare una grande settimana".



Mario Rui mette quindi in guardia i compagni sul prossimo impegno: "La Lazio è una grandissima squadra, sabato dovremo stare attenti a partire meglio di quanto abbiamo fatto nelle ultime partite, non possiamo rischiare di dare loro fiducia. I biancocelesti hanno messo in difficoltà tutti e il posto che hanno in classifica lo meritano pienamente. Verranno a Napoli per dare il meglio, ma noi siamo preparati e vogliamo vincere a ogni costo".