Napoli, Mertens: "Con la Juve la nostra finale"

Dries Mertens manda un messaggio chiaro alla Juventus. "Per fortuna i bianconeri hanno pareggiato con la Spal e questo vuol dire che il testa a testa continua. Per me è un gran bene che il 22 aprile ci sia lo scontro diretto. Sarà la nostra finale di Coppa, quella gara può essere decisiva" sottolinea l'attaccante del Napoli dal ritiro della nazionale belga a proposito del duello tricolore con la squadra di Allegri.



"Voglio stare sempre al top in queste ultime nove giornate: essere campione col Napoli sarebbe fantastico" aggiunge la punta azzurra che in campionato ha realizzato 17 gol in 29 giornate.



Mertens traccia poi un bilancio della sua esperienza in Serie A: "L'Italia mi ha reso migliore, mi ha fatto crescere di anno in anno. In Nazionale è difficile avere il ruolo d'attaccante che ho nel Napoli, ma l'importante è giocare. A volte bisogna mettere da parte il proprio ego nell'interesse della squadra. Ovviamente, chi resta in panchina non ne è felice, ma la sua voglia di far bene può fare la differenza quando arriva l'occasione di scendere in campo".