Napoli, Mertens chiede più spazio: "Gioco una partita su due, non mi basta"

E' uno dei protagonisti del Napoli di questo inizio di stagione ma Dries Mertens non è del tutto contento. "Quando sono partito titolare in Champions sono stato molto felice, ma di solito gioco una partita su due" ha dichiarato l'esterno dal ritiro della nazionale belga.



Mertens ha poi specificato al portale Nieuwsblad: "Quando ti trovi in un periodo di forma, vorresti sempre scendere in campo e continuare a segnare. Come lo scorso anno fece Jamie Vardy. Capisco che non si possono giocare tutte le partite ma credo che una partita su due sia troppo poco. Anche se devo accettarlo". Parole chiare indirizzate a Maurizio Sarri. Che forse non agradirà lo 'sfogo' del suo giocatore.