Napoli, Mertens a riposo: ottimismo in vista della Lazio

Dries Mertens potrà restare tranquillamente a casa, a riposare. Nessuna visita in programma per l'attaccante del Napoli: gli esami inizialmente previsti per oggi sono stati rimandati di 24 ore ed è possibile che, se il dolore dovesse scomparire, vengano addirittura annullati. Dopo la botta alla caviglia sinistra - stando alla definizione che ha dato Sarri dell'infortunio dopo il timore di una distorsione - il belga proverà il recupero per la gara di sabato sera contro la Lazio.



Mertens ha lasciato il campo al 31' del secondo tempo a Benevento dopo il fallo subito da Djimsiti: è uscito dolorante e si era temuto il peggio, ma già a fine partita Sarri aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli spiegando che non si trattava di nulla di grave. Adesso l'ottimismo cresce e la possibilità che Mertens giochi titolare sabato aumenta: è il primo big match del girone di ritorno e, ricordando la magia dell'andata, oltre che i 4 gol segnati nelle ultime 3 partite, l'impressione è che gli azzurri abbiano bisogno del loro capocannoniere per restare al comando.