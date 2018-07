Napoli, Meret si frattura un braccio: rischio stop di uno-due mesi

Napoli in ansia per Alex Meret. Nel corso dell’allenamento pomeridiano nel ritiro di Dimaro, il portiere azzurro ha subito uno scontro con il centrocampista classe 2000 Francesco Mezzoni. L’ex Spal, arrivato in questa sessione di mercato dall'Udinese per raccogliere l’eredità di Reina, ha riportato la frattura composta del terzo medio dell’ulna sinistra.



Una tegola per Ancelotti: il portiere sarà operato oggi alla clinica Pineta Grande e potrebbe stare fermo ai box per uno o addirittura due mesi. Le alternative per il tecnico sono Karnezis e il classe '96 Nikita Contini.



Alex Meret ha subito in uno scontro di gioco una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. E’ stato immobilizzato. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 luglio 2018