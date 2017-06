Napoli meglio di Roma e Juventus nel valorizzare la rosa

Squadre spagnole e inglesi sono le migliori a valorizzare la propria rosa, tra le italiane svetta il Napoli che con la Roma riesce ad entrare nella top ten. Considerando il valore di acquisto dei giocatori in squadra e contando quanto valgono adesso, si nota come il Barcellona riesca a creare valore per 586 milioni: merito dell'acquisto a zero euro di Messi, prodotto della cantera, e dell'attuale valore di 170,5 milioni ma anche di super-acqusita come Neymar (pagato 87 e ora del valore di 246.8 milioni). I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio sul Calcio del CIES, che poco tempo fa aveva anche spiegato il metodo di calcolo del valore degli atleti.



Il Napoli è ottavo, con un differenziale di 228 che nasce da una spesa di 200 per la rosa e di un valore attuale di 428 milioni. La Roma si ferma a 203 (spesa 201, valore attuale 404) mentre la Juventus è quindicesima: +172 milioni, visti gli acquisti per 395 milioni e il valore corrente a 567. Bene Lazio, Fiorentina, Torino e anche Sassuolo che riescono a stare davanti ad Inter e Milan. Se il fatto che squadre come i bianconeri ma anche rossoneri (32.ma a +68 milioni, 156-224) e nerazzurri (38.ma a +58, 295-353) non siano tra le primissime della classifica si spiega agli ingenti investimenti sui cartellini tipici delle big (che hanno meno tempo e coraggio di lanciare giovani dalla Primavera a costo zero), la serie A comunque si dimostra un campionato che non riesce a puntare adeguatamente sui bassi investimenti ed aspettare che crescano.