Napoli, Mario Rui: "Ronaldo, faremo il possibile per batterti"

La sfida è lanciata. Mario Rui non vede l'ora di affrontare il suo connazionale Cristiano Ronaldo, sperando che il duello scudetto tra Napoli e Juve si ripeta e che magari finisca in modo diverso. "L'anno scorso non abbiamo vinto il campionato, ma ci siamo andati vicini e ora vogliamo migliorare - ha detto il terzino a Radio Kiss Kiss Napoli - Se continuiamo così possiamo fare ancora meglio. La squadra è cresciuta quando è arrivato Sarri, speriamo che questo possa continuare con Ancelotti, una persona umile che ci trasmette grande serenità".



"Ronaldo può far bene al calcio italiano, visto che adesso dall'estero ci guarderanno sempre più persone. Poi avere come avversario un campione come lui ti motiva a dare ancora di più, ti carica: faremo il possibile per battere lui e la Juventus, anche se non sarà facile"



"Nel precampionato non stavamo facendo benissimo, ma ci poteva stare in quel momento. Dopo la dura preparazione le gambe non andavano al massimo, invece a Roma abbiamo fatto vedere che il Napoli c'è e ci sarà, dopo i primi 20 minuti. Sarebbe stato meglio non prendere gol, ma dal gol di Immobile in poi abbiamo cominciato a giocare meglio. Ancelotti è stato bravo".



"Il Milan? Secondo me è più forte dello scorso anno. Non hanno giocato la prima, ma abbiamo avuto la possibilità di vedere la gara col Real Madrid e abbiamo visto che è forte, una squadra con grande individualità. Ma spero che i tre punti vadano a noi. Reina sarà un avversario, ma è una bella occasione. E' un amico vero, è stato un fratello, quasi un papà. Sarà una grande emozione vederlo, mi fa molto piacere