Napoli, Maradona saluta Sarri: "Mi ha dato una lezione d'umiltà"

La fine della stagione è vicina, l'incontro tra Maurizio Sarri e Aurelio de Laurentiis anche di più: il Napoli si chiede quale sarà l'allenatore della stagione 2018/19 e anche Diego Armando Maradona sembra fare la sua parte. Nel post su Instagram che di fatto è una critica verso l'ex presidente Ferlaino, la chiosa finale è dedicata proprio a Sarri al quale l'argentino sembra quasi riservare un addio: "Ne approfitto per salutare Sarri, un signore che mi diede una lezione di umiltà quando ebbi da ridire su di lui e sul suo operato: la famiglia Maradona gliene sarà per sempre grata".



Parole dure contro Ferlaino: "Tolse il sorriso a Napoli, se lo vedete in giro non lasciatelo tranquillo. Inter e Milan avevano centri sportivi all'avanguardia, noi un campo praticamente di cemento: dovemmo imbottire gli scarpini per non romperci i tendini di Achille. Gli chiesi una palestra riscaldata, che si sarebbe potuta fare quasi gratis in cambio di pubblicità: rispose di no. Poteva fare di più, come De Laurentiis oggi: prima o poi gli parlerò".