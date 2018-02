Napoli, Maradona: "Insigne non deve scusarsi, anzi mi dispiace..."

Diego Armando Maradona risponde a Lorenzo Insigne. L'attaccante azzurro in una lettera al portale The Player’s Tribune si era scusato con l'ex fuoriclasse argentino perché da piccolo voleva le scarpe di Ronaldo e non le sue.



"Non c’è bisogno che si scusi. Anzi mi dispiace che non abbia vissuto i momenti che ha vissuto suo padre e che hanno vissuto Napoli e i napoletani cosi' come li ho vissuti io" replica El Pibe de oro in una lettera inviata al Mattino.



"Lui aveva come idolo Ronaldo e Ronaldinho - aggiunge Maradona - perchè quelli erano i modelli dei suoi tempi, ma va bene così. È giusto però che Lorenzo sappia anche che noi abbiamo dato la felicità ai napoletani, e quindi anche al suo papà, di poter battere il Milan facendogli quattro gol ed alla Juventus cinque. Queste sono cose che non potrà mai cancellare nessuno. Maradona è di Napoli e dei napoletani".