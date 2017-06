Napoli, Maradona e il 1987: "Mi chiesero solo di battere la Juventus..."

Diego Armando Maradona è in Bahrain per un evento Fifa ma non scorda il Napoli nei giorni dell'anniversario dello scudetto del 1987: "Fu un momento speciale perché vincemmo tutti insieme, eravamo una squadra unita, sapevamo per cosa lottavamo e avevamo un grande obiettivo". Il Pibe de Oro ricorda l'affetto della gente: "Sapevo che sarebbe stata una cosa troppo importante per la città di Napoli, ecco perché la volevo con tutte le mie forze. Quel Napoli in campo realizzava le aspirazioni dei tifosi".



Maradona ricorda quegli anni: "Appena arrivai, tutti mi chiesero di battere la Juventus. Volevano sentirsi i più forti d'Italia, fino a quel momento avevano vinto sempre le squadre del Nord. Napoli mi rimarrà sempre nel cuore".