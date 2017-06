Napoli, Maradona a Castel Volturno: "Ho detto a Sarri che sarò a Madrid"

L'hanno accolto come un re, perché tale lo considerano. Diego Armando Maradona è arrivato a Castel Volturno intorno alle 16.15 per salutare il suo Napoli: magari è solo un caso, o forse no, ma il destino ha voluto che l'abbraccio alla sua squadra si consumasse proprio nella settimana che porta alla sfida col Milan, quella che ai suoi tempi era spesso la partita scudetto. All'ingresso del centro sportivo c'era il magazziniere Tommaso Starace ad accoglierlo insieme a Diego jr, il figlio di Maradona: gli hanno consegnato la maglia numero 10, un regalo dovuto che ha reso felicissimo l'ex Pibe de Oro. "Oggi mi sono sentito di nuovo un giocatore del Napoli", ha scritto su Facebook postando la foto con la maglia.

"Rispetto molto Sarri perché sta facendo un buonissimo lavoro - ha detto Maradona in esclusiva a Premium Sport -. Volevo salutarlo da vicino e parlare un po' con lui: volevo dirgli che sarò a Madrid a tifare Napoli". Già: De Laurentiis l'aveva invitato per la grande sfida del 15 febbraio e lui ha accettato: qualche anno fa, nel 1987, quella partita lui l'ha giocata, a porte chiuse. Era l'andata del primo turno di Coppa dei Campioni. "Non c'è bisogno che dia loro la carica - spiega Diego - già ce l'hanno, perché hanno una squadra molto buona anche se manca Milik. Speriamo che recuperi presto così sarà un Napoli ancora più forte".

"Oh mamma mamma mamma, ho visto Maradona!". Da oggi, dunque, ci sarà qualche altro ragazzo fortunato che avrà diritto a pieno titolo di intonare il celebre coro dedicato a Diego. Tifosi, ma anche i giocatori che hanno baciato uno per volta il loro idolo. Maurizio Sarri l'ha detto domenica dopo la vittoria col Pescara: "Lui è il re di Napoli, dovrebbero dargli le chiavi della città, sarei felicissimo di incontrarlo". Il suo sogno è diventato realtà. Maradona è arrivato a Napoli lunedì per lo spettacolo di Alessandro Siani al San Carlo e ha dato vita al suo solito show trovando anche il modo di bacchettare il "traditore" Higuain. Adesso ha visto i vecchi compagni del Pipita e - anche se non c'è bisogno, a suo modo dire - ha dato loro ulteriore carica per continuare a sognare lo scudetto. E l'impresa al Bernabeu.