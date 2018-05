Napoli, Maggio: "Deluso da Sarri, ci tenevo a entrare col Crotone"

Christian Maggio manifesta tutto il suo rammarico per la scelta di Sarri di non farlo entrare contro il Crotone nella sua ultima partita con la maglia del Napoli. "Ieri sono rimasto un po' deluso, non posso negarlo perché ci tenevo a chiudere questo ciclo mio nel miglior modo possibile. È stata una giornata difficile ma mi resterà sempre nel cuore. Noi viviamo di emozioni, ma ho visto mio figlio e mia moglie felici e questo è il più bel regalo che i tifosi azzurri potessero farmi" sottolinea il 36enne a Radio Kiss Kiss Napoli.



Maggio lascia il Napoli dopo dieci stagioni in ci ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana: "Mi sono passate per la testa tantissime cose, tutto quello che ho fatto e ho ricevuto in questi dieci anni. La vita va avanti, si cresce, bisogna guardare il futuro. I tifosi sono stati unici, mi hanno regalato questa giornata indimenticabile".



Parlando dei tecnici avuti in azzurro, Maggio ha spiegato che "Mazzarri valorizzava le mie doti fisiche, con lui sia alla Samp che al Napoli ho fatto anni importanti. Anche Benitez è un allenatore importante, una persona molto colta che riusciva a mettere tutti in riga i calciatori. Con Sarri non ho avuto un grandissimo rapporto, ma di qualità e il voto è 10. In tre anni si è visto. Se rimarrà spero che possa fare bene".



Il laterale se ne ne va con il rimpianto del mancato scudetto: "Negli altri campionati si fanno 80-85 punti e si vince. Siamo entrati nella storia come record del Napoli, ma arrivare secondi con 91 punti fa male. Dopo la vittoria di Torino eravamo molto fiduciosi di portare a casa lo scudetto. Non so quanto poi abbia inciso Inter-Juventus... Ma è normale che giocando il giorno dopo inconsciamente contro la Fiorentina siamo stati meno sereni. Noi ci avevamo davvero creduto".



L'esterno difensivo vede ancora calcio nel suo futuro: "Vorrei continuare a giocare per almeno altri due anni. Ipotesi Torino? Sto vedendo un po' di situazioni per scegliere quella migliore per me e la mia famiglia".