Napoli, Machach nei guai: "Ha tirato un pugno a un medico"

Zinedine Machach fa parlare di sé non per le imprese in campo (acquistato a gennaio, non ha mai giocato nemmeno un minuto in partite ufficiali con il Napoli) ma per un brutto episodio fuori dal rettangolo verde.



Secondo quanto scrive il Mattino il centrocampista francese venerdì pomeriggio era in auto con il fratello all’interno di Parco Matarazzo, dove vive, quando ha cominicato a suonare con insistenza il clacson per fare spostare un'altra vettura. Un vicino lo ha ripreso dal balcone e per tutta riposta è stato insultato dal giocatore.



Il condomino, noto medico napoletano, è quindi sceso con altri vicini per convincere il 22enne a smettere di fare confusione ed è stato aggredito con un pugno riportando lesioni alla spalla e al collo, poi refertate all'ospedale Fatebenefratelli. Il dottore ha annunciato che sporgerà querela per lesioni dolose.