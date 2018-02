Napoli, Lombardo: "Non solo bel gioco, Sarri e De Laurentiis vogliono vincere"

Tra le varie sfumature del duello-scudetto Napoli-Juventus c'è anche quella del bel gioco contro la vittoria come unico obiettivo, anche se entrambe le squadre hanno dimostrato di saper fare entrambe le cose.



A precisare meglio la questione da lato partonopeo è intervenuto Nicola Lombardo: "Sarri e De Laurentiis non sono indifferenti alla vittoria - così il capo della comunicazione dei partenopei a Radio Kiss Kiss -. È ovvio che vincere sia meglio di giocare solo bene, il tecnico ha parlato dell’Olanda ma non dicendo che gli basta giocar bene senza portare a casa titoli".



Lombardo continua: "Il mister ha risposto a una domanda nella quale gli veniva chiesto se questa stagione, se non si vincesse lo scudetto, si potrebbe definire fallimentare. Lui ha risposto di no perché al di là dei titoli, questa squadra ha imposto un gioco che ha fatto innamorare tutti, come accaduto all’Olanda degli anni '70. E il tecnico, inoltre, non si è limitato a dire questo, ma ha aggiunto che si cercherà di fare ancora meglio della storica Oranje, e questo può voler dire solo vincere".



Poi, un retroscena che ha del clamoroso: "Quest’anno è accaduto 16-17 volte che gli avversari abbiano chiesto all’arbitro di non giocare il recupero per manifesta inferiorità".