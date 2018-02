Napoli, "lieve distorsione" per Mertens: ottimismo in vista della Lazio

Dries Mertens non dovrebbe essere a rischio per il big match di sabato sera al San Paolo contro la Lazio. Come riferisce il sito ufficiale del Napoli l'attaccante belga è stato sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato una "lieve distorsione di primo grado alla caviglia sinistra". Le condizioni della punta 30enne verranno valutate ulteriormente nella giornata di martedì.



Mertens ha lasciato il campo al 31' del secondo tempo a Benevento dopo il fallo subito da Djimsiti: è uscito dolorante e si era temuto il peggio, ma già a fine partita Sarri aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli spiegando che non si trattava di nulla di grave.



L'ottimismo sembra relativamente crescere e la possibilità che Mertens giochi titolare sabato aumenta: è il primo big match del girone di ritorno e, ricordando la magia dell'andata, oltre che i 4 gol segnati nelle ultime 3 partite, l'impressione è che gli azzurri abbiano bisogno del loro capocannoniere per restare al comando.