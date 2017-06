Napoli-Lazio per 25 migranti, De Magistris: "Orgoglioso"

Sabato sera per 25 giovani migranti accolti nel Centro polifunzionale di San Francesco a Marechiaro la gioia sarà doppia. I ragazzi infatti non solo andranno allo stadio San Paolo a vedere la partita tra Napoli e Lazio (grazie alla collaborazione tra Comune e società Calcio Napoli), ma avranno anche la possibilità di incontrare alcuni giocatori. La società - a quanto fa sapere l'Ansa - sta infatti organizzando un incontro a cui dovrebbero partecipare, a match concluso, Koulibaly, Hysaj e probabilmente anche Ghoulam.

Giocatori che, proprio come i giovani sbarcati a Napoli dopo essere stati recuperati in mare dalla nave Gregoretti della Guardia costiera, conoscono le difficoltà dell'integrazione. Koulibaly infatti è di origini senegalesi e i suoi genitori emigrarono in Francia mentre il padre di Hysaj arrivò in Italia dall'Albania su un barcone agli inizi degli anni Novanta.

I giovani migranti, che sono arrivati lo scorso 23 ottobre dall'Africa e accolti a Napoli, "Sono super contenti, eccitati al solo pensiero di andare allo stadio" racconta l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Roberta Gaeta. "Simbolicamente è l'immagine più alta dell'accoglienza della nostra città perchè sappiamo quanto forte, profondo, radicato e indissolubile sia il legame tra la città di Napoli e la squadra - ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris - Portare questi ragazzi allo stadio è segno di grandissima ospitalità, di affetto, di amicizia. Sono veramente orgoglioso del lavoro che la città sta mettendo in campo".

I ragazzi siederanno accanto ai loro coetanei delle scuole napoletane che hanno avuto i biglietti grazie alla collaborazione tra Comune e società Calcio Napoli. Per molti dei giovani migranti il calcio rappresenta il sogno, la speranza. ''Alcuni di loro - racconta l'assessore Gaeta - non chiedono cose materiali, beni di necessità. Quello che chiedono a me, agli operatori e ai mediatori culturali che li stanno seguendo, è imparare l'italiano, poter andare a scuola e poter giocare a calcio''. Dai racconti fatti è emerso che nei loro Paesi di origine, alcuni di questi giovani praticavano sport e, soprattutto, il calcio. ''Alcuni di loro - prosegue Gaeta - così come i nostri ragazzi napoletani, hanno come sogno diventare calciatori. Domani sera poter andare alla partita è la realizzazione di un piccolo pezzetto di quel sogno che hanno custodito nel cassetto''.