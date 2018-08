Napoli, lavori al San Paolo per le Universiadi: niente campagna abbonamenti

Brutte notizie per i tifosi del Napoli. Il club azzurro ha infatti ufficializzato che non ci sarà alcuna campagna abbonamenti per la stagione 2018/19 a causa dei lavori al San Paolo per le Universiadi in programma la prossima estate nel capoluogo campano. I vecchi abbonati avranno il diritto di prelazione per ogni partita "non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che saranno effettuati nello stadio".



Non manca una precisazione polemica nel comunicato diffuso dalla società di De Laurentiis: "Non è stato comunicato né il cronoprogramma dei lavori (non sono note né la data di inizio degli interventi, né la durata degli stessi), né, tantomeno, il progetto che le competenti amministrazioni intendono realizzare". Da qui la sofferta decisione "a causa del totale stato di incertezza descritto" e per "evitare disagi ai tifosi".