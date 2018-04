Napoli, la Lega tentenna: "Contemporaneità con la Juve? Vedremo"

La Lega non ha ancora detto sì al Napoli: secondo la Gazzetta dello Sport la richiesta degli azzurri di giocare in contemporanea con la Juve nelle ultime due giornate di campionato sarebbe stata accolta, con una "deroga" al regolamento. Ma Marco Brunelli, direttore generale della Lega, ha negato l'esistenza di un ok definitivo a Radio CRC: "Non abbiamo preso ancora nessuna decisione. Ci siamo riservati la pubblicazione della penultima giornata di campionato perché abbiamo dei regolamenti che riguardano i contratti televisivi da rispettare e concordati preventivamente con le società. In base a tali contratti, siamo obbligati alla contemporaneità solo nell’ultima giornata, ma negli ultimi anni abbiamo fatto giocare insieme le squadre che lottano per lo stesso obiettivo per cui teniamo questi precedenti come indizio di ciò che faremo. Lunedì la Lega Serie A si riunirà, deciderà e pubblicheremo gli orari. La richiesta di De Laurentiis? Il presidente del Napoli ci ha solo ricordato i precedenti che hanno un valore nella questione".



Secondo le norme vigenti, infatti, l'obbligo della contemporaneità scatta soltanto all'ultimo turno, ma c'è da dire che nelle ultime stagioni mai la lotta per lo scudetto era rimasta aperta fino alla fine. Se la Lega dovesse venire incontro a De Laurentiis, le gare del 37° turno, Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli, probabilmente le partite più complicate per entrambe le contendenti da qui a fine stagione, si giocheranno alla stessa ora, presumibilmente domenica 13 maggio alle 20.45 considerando che quattro giorni prima i bianconeri saranno impegnati nella finale di Coppa Italia.



Nelle due giornate precedenti, la Juventus scenderà in campo in entrambi i casi con un giorno di anticipo: sabato 28 contro l'Inter e il 5 maggio col Bologna, mentre gli azzurri andranno in campo la domenica a Firenze e poi in casa col Torino, già conoscendo il risultato dei rivali, situazione che si è verificata quasi sempre nel girone di ritorno.