Napoli, la Lega a Sarri: "Calendario equilibrato"

Il Napoli vince un'altra partita e continua la sua marcia in testa alla classifica, ma Maurizio Sarri, a fine partita, prima spegne la polemica su Insigne, poi accende il fuoco sul duello con la Juve: "Nelle prossime nove partite - spiega -giocheremo sempre dopo la Juventus: capisco che con la loro Champions e la nostra Europa League almeno metà di queste gare non erano inquadrabili in altro modo, ma almeno le altre 4-5 potevano essere sfruttate per riequilibrare la situazione. Mi preoccupa che nessuno in Lega se ne sia accorto. Oltretutto la Juventus ha partite abbastanza abbordabil e questo potrebbe metterci un po' di pressione. Ritengo che la Lega abbia fatto un errore mastodontico. Mi dispiace, sono certo che si sia verificata in buona fede, ma un minimo di dubbio sulle capacità di chi deve organizzare queste cose mi viene".



La Lega Calcio ha replicato a Sarri con una note all'Ansa: "E' del tutto alla pari finora la turnazione prima/dopo tra Juventus e Napoli, visto che proprio gli azzurri arrivano da 5 giornate consecutive in cui sono scesi in campo prima della Juventus. Escludendo le prime due giornate di agosto, caratterizzate da diversa programmazione estiva serale i partenopei hanno giocato prima della Juventus per ben 14 volte su 19. La programmazione delle giornate di campionato è spesso vincolata al calendario delle coppe, ragion per cui la Juventus, impegnata in Champions e in Coppa Italia, disputerà obbligatoriamente alcune delle prossime giornate di sabato, anticipando il Napoli. Inoltre le formazioni in testa alla classifica sono quelle che creano il maggior interesse intorno al campionato, per cui di norma non si fanno mai giocare in contemporanea".