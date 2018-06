Napoli, "la clausola di Sarri è scaduta: bisogna trattare con De Laurentiis"

Quale club allenerà Maurizio Sarri nella prossima stagione? È una domanda che si stanno facendo in molti dopo l'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli e il quasi certo ingaggio di Laurent Blanc da parte del Chelsea.



Quale che sia la società intenzionata a ingaggiare il tecnico toscano (nei giorni scorsi si era parlato del Tottenham in caso di partenza di Pochettino direzione Madrid) dovrà comunque trattare con De Laurentiis, come comunicato da Mattia Grassani, legale degli azzurri a Radio Kiss Kiss: "La clausola è scaduta e a meno che non ci sia una nuova negoziazione, l'allenatore è ancora sotto contratto col Napoli. Se un club vuole tesserarlo immediatamente, gli 8 milioni di clausola non sono più un riferimento, ma serve un contratto ex novo".



"Il 30 giugno - prosegue il legale - scade il tesseramento e dal primo luglio diventerà formalmente esonerato, per cui non potrà svincolarsi, se non col permesso della società. In pratica la clausola risolutiva non è più valida e qualsiasi club interessato deve parlare con De Laurentiis per liberare Sarri dal contratto in essere".



Grassani ha poi parlato del caso Younes: "È un giocatore del Napoli e deve onorare il contratto. Sui presunti comportamenti scorretti del Napoli dico solo che il tempo è galantuomo e ha dato ragione a noi. Il giocatore deve presentarsi e aggregarsi alla squadra, è questa l'unica possibilità".