Napoli, l'agente di Koulibaly: "Solo in 30mila al San Paolo col Genoa, il club faccia qualcosa"

"In Italia c'è tensione, fino alla fine sarà tutto aperto e chiunque potrà sbagliare. Mi sorprende che lo stadio non sia pieno ogni settimana, faccio fatica a capire". Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, lancia l'allarme sul numero di presenze al San Paolo per le gare del Napoli.



"Il club trovi un modo per portare sempre 50.000 persone per aiutare la squadra e mettere paura agli avversari. Ieri (contro il Genoa ndr) erano 30.000 nonostante il risultato della Juventus. I tifosi devono andare allo stadio" sottolinea a Radio Crc il procuratore.



Satin analizza quindi la sfida con il Grifone e non affronta la questione contrattuale del suo assistito: "È stato difficile trovare il gol. La cosa più importante è stata prendere i tre punti. Il Napoli è ancora in corsa, sperando che la Champions porti via energie alla Juventus. Rinnovo? Non è argomento da affrontare ora".