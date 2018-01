Napoli, l'agente di Koulibaly all'attacco: "Juve in scia con la solita 'fortuna'"

I controversi epidosi arbitrali di Cagliari-Juventus, come era ampiamente prevedibile, continuano a fare discutere. Bruno Satin, agente di Koulibaly, parlando a Radio Kiss alimenta le polemiche: "Sono felice che la rete di Kalidou abbia contribuito alla vittoria. Peccato che la “fortuna” della Juve alla sera abbia contribuito come al solito a tenere i bianconeri in scia degli azzurri. Le immagini della partita della Sardegna Arena sono sotto gli occhi di tutti".



Analizzando invece la situazione in casa Napoli e le prestazioni del suo assistito il procuratore sottolinea: "La squadra di Sarri ha le carte in regola per portare a casa lo scudetto. La crescita di Koulibaly? È al top negli ultimi mesi, è il centrale più forte in Italia. Gli dicevo: ma perché vai a saltare di testa su calcio d’angolo a favore? Tanto non segni! E forse lui ha colto la sfida e fa gol... Ora trascina la squadra con personalità, nel modulo di Sarri ha un ruolo importante anche in impostazione".