Napoli, l'agente di Hamsik: "Se andranno via 10 giocatori non so cosa farà Marek"

Svanito il sogno scudetto, per il Napoli è tempo di pensare al futuro. Un futuro incerto a partire dalla guida tecnica: non è ancora chiaro se Maurizio Sarri proseguirà la sua avventura in azzurro ma la situazione potrebbe essere meno nebulosa dopo il probabile incontro di mercoledì tra l'allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis.



Meno dubbi paiono esserci sulla permanenza di Hamsik stando a sentire Martin Petras, membro dell'entourage dello slovacco. "Si parla tanto, ma la realtà di Marek è sempre stata Napoli. Non è il primo anno che riceve offerte, ma ha sempre detto no a tutti e quest’anno gli toccherà decidere ancora una volta. Da 11 anni ha sempre scelto Napoli e immagino che anche quest’anno la scelta sarà la medesima. In passato c’è stata anche la Juve su di lui, avrebbe potuto andare dove si vince, ma lui non ha mai avuto dubbi", le parole del procuratore a Radio Crc.



L'agente spera che il progetto Napoli non si interrompa: "Tutti i calciatori stanno dichiarando che il prossimo anno proveranno vincere lo scudetto in azzurro e spero che mantengano la parola.La squadra ha iniziato un ciclo 3 anni fa, manca l’ultimo passo e sarebbe importante restare compatti. Poi, se vanno via 10 giocatori non so Marek cosa farà, ma mi auguro che il Napoli resti compatto. Credo che in una rosa competitiva ci vogliano almeno 18 calciatori da far giocare e girare".