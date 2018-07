Napoli, l'agente di Hamsik: "Sarri era da mandare a..."

Se Marek Hamsik è stato vicino all'addio dal Napoli questa estate è stato anche per l'ultima difficile stagione agli ordini di Maurizio Sarri: spesso il capitano veniva sostituito dopo un'ora di gioco, causando malcontento nel giocatore che comunque non ha mai fatto grandi polemiche. Ora con Carlo Ancelotti la musica è cambiata, come dimostrano le parole dell'agente di Hamsik: "Un napoletano, se Sarri gli avesse detto che sarebbe uscito dal campo sempre al minuto 60, sapete dove lo avrebbe mandato? Lui è troppo buono, l'anno scorso quando gli mancava un gol per raggiungere Maradona lasciò un rigore ad un compagno...".



Martin Petras così a Radio Kiss Kiss: "Hamsik si è adattato al ruolo di regista più velocemente di quanto si immaginasse ma non avevo dubbi: Marek è un fuoriclasse. Ancelotti ha allungato la carriera a Pirlo grazie al cambio di ruolo e ora può accadere lo stesso. Farà bene nel nuovo ruolo".