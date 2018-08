Napoli, l'agente di Hamsik: "Non è finita bene con Sarri"

"Marek è nella storia di Napoli con Maradona, la storia con Sarri non è finita bene, il fatto che sia stato lasciato in panchina nelle ultime tre partite dello scorso campionato gli ha fatto male". Martin Petras, agente di Hamsik, punge ancora l'ex tecnico del Napoli, dopo le bordate degli scorsi giorni ("Era da mandare a...").



Con l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra la situazione è cambiata e del resto l'allenatore di Reggiolo è stato determinante per la permanenza dello slovacco: "Ora lo vediamo più sereno, basta guardarlo in viso: se lo vedevate a Castel Volturno nell’ultimo mese o quando era in panchina, la sua espressione non era questa. Questo cambio di allenatore gli può fare solo bene".



Il capitano azzurro apprezza la nuova posizione davanti alla difesa: "Nel ruolo di regista è felice, nei mesi scorsi aveva perso un po’ la volontà di giocare. Perdere fa male in qualsiasi momento, ma in estate può succedere, un 5-0 con un avversario come il Liverpool ci sta".