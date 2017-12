Napoli, l'agente di Hamsik: "Cambi? C'è un accordo con Sarri"

Martedì sera contro lo Shakhtar l'ennesima sostituzione di questo difficile inizio di stagione, in cui Maurizio Sarri non rinuncia mai a lui dall'inizio, ma poi lo toglie sempre e in cui finora ha segnato soltanto un gol, come se una forza più grande di lui gli impedisse di raggiungere quello che a Napoli è considerato il più grande di tutti. Marek Hamsik sta diventando una sorta di 'caso' in casa azzurra, ma l'agente dello slovacco ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi polemica: "Non sta segnando, ma la squadra vince ancora e continua a fare bene - ha detto Martin Petras, tra gli agenti del calciatore - Il record di Diego non è un peso".

"Il Napoli va bene, la squadra è sempre al primo posto - ha aggiunto Petras - La stima con Sarri è reciproca, il fatto che venga sempre sostituito è frutto di un accordo tra di loro" ha confidato l'agente a Radio Crc. "È normale che non possa giocarle tutte per intero e quando la partita è ormai decisa Marek esce. Sapete meglio di me che con lui in campo è un altro Napoli. Il mister gli vuole bene e lui ha sempre ripetuto che che da quando c'è Sarri si diverte a giocare in questo Napoli".