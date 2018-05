Napoli, Koulibaly: "Sono tranquillo, qui mi amano"

Un'altra buona notizia per i tifosi del Napoli dopo l'ingaggio di Carlo Ancelotti. Da Kalidou Koulibaly, nel mirino di diverse big d'Europa, arrivano infatti attestati di grande fedeltà alla maglia del club campano.



"Non so se valgo 120, 50 o 60 milioni, ne rido con i miei amici. Questo dimostra solo una cosa: il lavoro paga, e nella vita bisogna tener duro. E dimostra, inoltre, che il Napoli ci tiene a me. Meglio essere amati in un posto, piuttosto che odiati altrove. Sono tranquillo, so che a Napoli la mia famiglia sta bene e i miei genitori sono felici di vedermi in azzurro. Vedremo cosa accadrà" racconta il difensore a Vosges Matin.



In Campania il 26enne è cresciuto molto: "Credo di essere arrivato al posto giusto, al momento giusto. A Napoli le persone vivono di calcio, i miei vicini non parlano d'altro. Quando cammino per strada, anche le vecchiette vengono a chiedermi se vinceremo la prossima gara. Se qualcuno vuole la definizione di passione, deve venire qui".