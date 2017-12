Napoli, Koulibaly: "Siamo rimasti per fare la storia"

"Siamo rimasti per fare la storia del Napoli". Nessuno si nasconde più, non lo fa neppure Kalidou Koulibaly. Il patto scudetto non è un segreto, come non lo è l'interesse che ha suscitato il difensore in tutta Europa. "Io da Barcellona? Lo deve dire Sarri, non io - spiega a Il Mattino -. Io so che con lui e il suo staff sono cresciuto tanto. Mi hanno parlato tanto, mi hanno spiegato tutti i difetti che avevo. Era difficile da sentire ma ci dovevo passare, per crescere bisogna ascoltare le critiche. Lo hanno fatto con rispetto, per farmi diventare un giocatore di livello. E poi è importante avere Albiol al fianco, ha vinto tantissimo, con squadre monumentali".



"Difficile imparare gli schemi di Sarri? Siamo più attenti al movimento della palla che dell'uomo. Ci ho messo tempo, si è visto che all'inizio non giocavo. Dovevo aspettare, Sarri aveva ragione. Sono contentissimo perché oggi sono un altro calciatore".



"Siamo molto soddisfatti di quanto fatto fin qui. Il primo posto vale molto ma sappiamo che strada è lunga, non c'è solo la Juve quest'anno, anche Inter, Roma e Lazio. Dobbiamo fare il nostro, vincere il maggior numero di partite possibile, a partire da quella di sabato contro la Sampdoria. Sono partite da vincere, perché solo questo è il modo per puntare allo scudetto. A Napoli lo aspettano da tanto. Speriamo di essere ancora davanti a marzo-aprile. Siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo vincere qualcosa. Nello spogliatoio c'è voglia di fare qualcosa da ricordare".



Una battuta anche sul razzismo: "Dopo gli ululati di Roma con la Lazio, la reazione dei tifosi del Napoli mi emozionò tanto. Non mi era mai successo di vedere sessantamila persone con la mia maschera. I cori contro i napoletani e contro la città mi fanno male come se fossero cori contro la gente di colore".