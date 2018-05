Napoli, Koulibaly: "Scudetto perso contro Sassuolo e Milan"

Kalidou Koulibaly non lascia trapelare nulla sul proprio futuro, ma con la cessione di Jorginho ormai praticamente ultimata, è molto probabile che lui resti al Napoli. E l'intervista che ha rilasciato a So Foot, del resto, mette in mostra il suo cuore azzurro.



"Lo scudetto l'abbiamo perso contro squadre che avremmo dovuto battere: Sassuolo, Milan e Chievo. Anche se giocare sempre dopo la Juve non era facile, perché influisce sulla pressione per il risultato. Capisco che fossero in Champions, ma a un certo punto ne sono usciti ed è stata dura psicologicamente. E difficile è stato assistere alla sconfitta dell'Inter con la Juve".



"Non mi ricordo più cos’è successo dopo il gol allo Stadium. Per me è importante restituire l’affetto della gente. Razzismo? Difficile far finta di niente. Ma un giorno un bambino laziale si scusò per quanto successo e gli regalai la maglia. La volta dopo i tifosi del Napoli vennero allo stadio con delle maschere con il mio volto ritratto. Il problema è di tutto il Paese e anche i napoletani lo subiscono, perché sono del Sud".



"Futuro? Ho ancora tre anni di contratto, vedremo. Peccato che Reina sia andato via. Quando Benitez mi chiamò gli riattaccai in faccia due volte, pensavo fosse uno scherzo. E quando arrivai De Laurentiis voleva uno sconto perché ero dieci centimetri più basso di quanto aveva letto su Internet. Benitez mi diede una lezione con bicchieri e forchette al posto di difensori e attaccanti. E mi chiedeva come mi sarei mosso. In quindici minuti ho imparato un sacco di cose".



"Sarri? All'inizio non mi calcolava. Gli chiesi di essere ceduto, il club si oppose. Poi iniziò a farmi giocare. E pur di non uscire dai titolari giocavo anche se ero sfinito. Sarri mi ha trasmesso un’altra visione del calcio. Certi allenamenti senza opposizione sono da pazzi".