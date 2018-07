Napoli, Koulibaly parte in dribbling e fa gol di rabona

Grande spettacolo a Dimaro, per una volta non è merito di Callejon o Hamsik ma di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese (per cui De Laurentiis ha recentemente svelato di aver rifiutato un'offerta da 100 milioni di euro) ha puntato Insigne in dribbling per poi segnare con la rabona lasciando di stucco il portiere: il video è stato poi postato dai social del Napoli.