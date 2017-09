Napoli, Koulibaly: "Meglio lo scudetto ma è presto per parlarne"

Dopo il successo all'Olimpico, Kalidou Koulibaly ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Premium Sport: "La sfida contro la Lazio era un esame molto importante e l’abbiamo superato. Su un campo molto difficile, noi abbiamo fatto una grande prova e siamo contenti per i tre punti conquistati". Il prossimo impegno è contro la Spal: "Sono gli impegni più difficili, hanno fatto vedere buone cose ma vogliamo continuare così".



Dopo gli emiliani tornerà la Champions League: "Abbiamo ancora in gola la sconfitta contro lo Shakhtar e vogliamo cambiare la classifica del girone, però al Feyenoord ci penseremo solo da martedì".



Sul 3-1 di Mertens: "É stato incredibile, non è da tutti fare un gol così. Per lui è una cosa normale, ci fa ridere questa cosa ma è un fuoriclasse e l’ha dimostrato ancora una volta. Mentre lo abbracciavo gli ho detto che era un pazzo. Nessun difensore può difendere su un tiro così, ha fatto un capolavoro, quando si è girato pensavo scaricasse la palla, poi quando ho visto che aveva segnato ho solo pensato a correre verso di lui".

Il difensore senegalese ha parlato anche a Radio Kiss Kiss: "Il campionato è molto lungo e oltre alla Juventus ci sono altre grandi squadre che puntano al titolo come Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, noi siamo tra loro ma è troppo presto per parlare di scudetto, vedremo dove saremo a febbraio marzo". Ma tra scudetto e Champions League cosa sceglierebbe Koulibaly? "Il tricolore sarebbe molto importante per la società".