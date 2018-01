Napoli, Koulibaly: "Difendiamo meglio, Atalanta prova di maturità"

Finita la pausa di campionato, il Napoli riprende la marcia per cercare di rimanere in testa sino alla fine e Kalidou Koulibaly assicura: "Stiamo bene, questa sosta ci è servita e ora stiamo preparando la prossima partita che è molto importante. Sarà difficile, l’Atalanta è una buona squadra, ci ha già messo in difficoltà in passato ma speriamo di rispondere sul campo" le parole in esclusiva a Premium Sport.



Piccolo particolare: i nerazzurri sembrano la bestia nera di Sarri, negli ultimi tre confronti contro Gasperini sono arrivati due ko: "Giocano bene, il loro modulo ci mette un po’ in difficoltà ma tocca a noi trovare le soluzioni. Penso che anche in Coppa Italia abbiamo fatto bene nonostante la sconfitta: domenica sarà un’altra partita e speriamo di vincere perché è una sfida fondamentale per il campionato. Sarà una prova di maturità per noi, una vittoria a Bergamo ci darebbe grande fiducia per le prossime sfide".



Koulibaly è la certezza della difesa meno battuta della serie A, importante in ottica scudeto: "Di solito subire meno gol significa vittoria finale? Speriamo sia così. Difendiamo meglio come squadra, tutti difendono e dobbiamo continuare così perché questa è la strada giusta per vincere qualcosa. Siamo cresciuti rispetto alla prima stagione con Sarri. Ora prendiamo meno gol e siamo più consapevoli di fare qualcosa di bello. Ci divertiamo molto in campo e dobbiamo continuare così".



Continuando così, arriverebbe lo scudetto: che festa sarebbe a Napoli? "Immaginare è molto difficile. Tutti ci dicono che possiamo solo viverla e speriamo di viverla tra pochi mesi. Ci proveremo anche se sappiamo che la strada è ancora lunga. Proveremo a vincerle tutte anche se nel calcio è difficile prevedere le cose: speriamo di essere in alto anche alla fine del campionato".



Tra poco ci saranno due importanti rinforzi: "Abbiamo bisogno di tutti. Il ritorno di Milik e Ghoulam ci ha fatto molto piacere perché sono due elementi molto importanti". Koulibaly chiuderebbe la carriera in maglia azzurra? "Stiamo tutti bene qui. Non sono il solo che vorrebbe firmare a vita per il Napoli. Non so cosa succederà in futuro ma spero di rimanere qui ancora per molto tempo. La mia famiglia sta benissimo qui, i miei amici vengono sempre volentieri a Napoli e quando si sta bene in un posto bisogna restarci più tempo possibile".



Infine, sulle ambizioni mondiali (che saranno trasmessi in esclusiva da Mediaset) del Senegal: "Speriamo di andare il più lontano possibile, da 16 anni non partecipavamo a un Mondiale e dobbiamo fare una bella figura anche in rappresentanza dell’Africa perche è un continente che non ne ha fatti molti".