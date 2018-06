Napoli, Koulibaly: "Barcellona o Real Madrid? Vediamo..."

Stando ai rumors di mercato, Kalidou Koulibaly dovrebbe restare al Napoli quest'estate perché Carlo Ancelotti avrebbe chiesto a De Laurentiis di tenerlo. Così le dichiarazioni che rimbalzano dalla Russia spaventano relativamente i tifosi partenopei. Del resto il difensore ha compiuto da poco 27 anni, è nel pieno della maturità e ha ancora tempo per realizzare i propri sogni.



"Maradona - gli ha chiesto un giornalista di Sofoot - si è detto sicuro che se fossi stato bianco giocheresti già per Real Madrid o Barcellona". Koulibaly ha risposto così: "Non so, ognuno sceglie i giocatori che vuole, non puoi forzare un club a prendere un giocatore per il colore della pelle. So soltanto di essere inappuntabile dentro e fuori dal campo, poi lascio fare ai dirigenti le loro scelte. Alcuni giocatori di colore sono nei club migliori e spero di farne parte anche io un giorno. Forse la penserò diversamente alla fine della carriera, ma al momento preferisco giocarmi il jolly..."