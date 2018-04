Napoli, Koulibaly aveva 'previsto' il gol contro la Juve

Kalidou Koulibaly aveva in qualche modo previsto il gol contro la Juventus allo Stadium. Come riferisce il Mattino, prima della sfida scudetto Claudio Boccalatte, "imprenditore napoletano molto legato agli azzurri, aveva mandato questo messaggio al difensore senegalese: "Amico mio, stasera ti vedo fare un bel colpo di testa".



Immediata la risposta del centrale 26enne: "Amico mio, farò di tutto per realizzarlo" (Il tutto è stato provato nelle Instagram stories dallo stesso Boccalatte). E così in effetti è stato: al 90' Koulibaly ha bruciato sul tempo Benatia (protagonista poi di un 'litigio' con Buffon nel post partita) e regalato alla squadra di Sarri tre punti fondamentali per riaprire una lotta scudetto che sembrava chiusa.