Napoli-Juventus, Insigne a Higuain: "Non fare cinema"

Una partita dai mille significati come Napoli-Juventus nasconde sempre qualche segreto e dal campo arriva un episodio raccontato dalla Gazzetta dello Sport: qualche minuto dopo il gol, Higuain scaglia un pallone contro i cartelloni pubblicitari. Insigne sente la responsabilità di redarguire l'ex compagno e, mentre va a battere un calcio d'angolo, lo avvicina sussurrandogli "Pipita, non fare cinema".



Higuain non la prende bene, chiede all'azzurro cosa volesse dire, si avvicinano anche altri giocatori della Juve che riescono a calmarlo, Mertens chiude la "contesa" parlando con l'argentino.



Altro retroscena, questa volta relativo alle condizioni dell'attaccante da 90 milioni di euro: sarebbero state proprio le parole di Edoardo De Laurentiis ("Vorrei Higuain in campo per segnargli 4 gol") a caricarlo, a motivarlo per recuperare dall'operazione alla mano. Un lavoro in palestra che poi ha portato i suoi frutti.