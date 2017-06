Napoli-Juventus, Ferrara: "I fischi possono caricare Higuain"

Chi meglio di un grande doppio ex può raccontare l'atmosfera che si prepara al San Paolo per Napoli-Juventus? "Che sollievo non doverla giocare... - dice Ciro Ferrara al Corriere dello Sport -. Sfida apertissima ma in ogni caso lo scudetto andrà ai bianconeri, saranno la squadra da battere ancora a lungo". Particolare l'analisi su come la città accoglierà Higuain: "Lo fischieranno in tanti, ma se lo aspetta sin dall'estate: i campioni come lui potrebbero addirittura caricarsi in una situazione del genere. Spero trovi spazio anche lo sfottò arguto, di cui i napoletani sono capacissimi".



L'amico di Premium Sport torna sull'accoglienza che ricevette lui dopo il passaggio alla Juve: "Bellissima, applaudirono sia me che Lippi. Poi è cambiato qualcosa, forse per motivi anagrafici i più giovani mi associavano solo al bianconero. A Napoli questa rivalità va oltre l'ambito sportivo, sin quando non arrivò Maradona una vittoria contro la Juve svoltava la stagione. Poi, dopo lo scudetto, i tifosi azzurri capirono di non doversi accontentare".



Chiusura sull'esperienza in Cina recentemente finita per l'esonero dal Wuhan Zall dopo sole due giornate di campionato (e la salvezza tranquilla dell'anno scorso): "Incredibile, non si finisce mai d'imparare. Continuo ad avere in corpo il sapore di un'opera lasciata nemmeno a metà. Roba che neanche Zamparini.. con tutto il rispetto per Zamparini".