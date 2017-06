Napoli-Juventus, bianconeri avanti nel confronto al cronometro

Basta qualificazioni mondiali, basta amichevoli: ora che la pausa per gli impegni delle nazionali è finito, si può prendere il cronometro alla mano e capire chi, tra Juventus e Napoli che si sfideranno domenica sera, è stato più penalizzato dalla sosta (fermo restando che giocare per il proprio Paese dovrebbe essere tutto meno che una cosa vista come una scocciatura).



Le polemiche nascono dalle squalifiche di Higuain e Dani Alves, passano per il ritorno a casa di Reina e finiscono con l'infortunio di Pjaca. Dati alla mano, considerando l'undici più o meno tipo delle due formazioni, sono i bianconeri a passarsela peggio quanto a fatica: 957 minuti giocati contro 626, incidono i 180 di Bonucci e Cuadrado (nel Napoli solo Hysaj ha fatto lo stakanovista, da segnalare pure i 114' di Mertens) ma anche i 90 di Buffon, Dani Alves, Barzagli, Khedira e Higuain mentre una partita intera, tra gli azzurri, la contano solo Koulibaly e Insigne.



Allargando lo sguardo a tutti i convocati (la Juve ne aveva 14, il Napoli 11), la forbice si allarga sino a 1286-868: in media 92 a testa per la capolista di serie A contro i 79 dei partenopei. Un Napoli dunque in teoria più riposato e con un rivale in meno, visto l'infortunio di Pjaca, ma ci sono da valutare anche le condizioni di Insigne. La matematica dice questo ma il calcio non è solo numeri, domenica sera parlerà il campo.

NAPOLI Minuti JUVENTUS Minuti Reina 0 Buffon 90 Hysaj 180 Dani Alves 90 Albiol 0 Bonucci 180 Koulibaly 90 Barzagli 90 Ghoulam 0 Alex Sandro 0 Zielinski 97 Khedira 90 Jorginho 0 Pjanic 57 Hamsik 44 Cuadrado 180 Callejon 0 Dybala 0 Mertens 125 Mandzukic 90 Insigne 90 Higuain 90 TOTALE 626 TOTALE 957 Chiriches 90 Rugani 90 Maksimovic 90 Lichtsteiner 90 Rog 62 Rincon 84 Milik 0 Pjaca 65 TOTALE 868 TOTALE 1286

*in rosso i giocatori convocati in nazionale