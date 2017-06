Napoli-Juve, Higuain reagisce ai fischi: "Colpa di De Laurentiis"

I fischi incessanti alla fine lo hanno stizzito. Gonzalo Higuain non ce l'ha fatto a restare impassibile e al suo secondo ritorno al San Paolo in tre giorni ha risposto alla contestazione del pubblico prima e durante la partita: terminato il riscaldamento ha applaudito la curva, poi si è portato ripetutamente le mani alle orecchie (come dire "vi sento, vi sento"), infine, nel rientrare negli spogliatoi ha indicato più volte la tribuna con un riferimento più o meno evidente ad Aurelio De Laurentiis. Riferimento diventato chiarissimo dopo il gol: Higuain non esulta inizialmente (poi agiterà con rabbia il braccio destro) e indica ancora il presidente. Il labiale (in spagnolo) lo tradisce: "Date la colpa a lui"



Del resto è storia nota che i due si siano lasciati in pessimi rapporti e che l'attaccante ora alla Juve più volte abbia dato la colpa del suo addio al presidente del Napoli, reo di non avergli costruito intorno una squadra di altissimo livello e, probabilmente, anche di non avergli proposto un ingaggio a suo modo di vedere adeguato.