Napoli-Juve, flash mob anti-Higuain: basta una pernacchia...

"Al mattino ho sonno perché la notte faccio il supereroe". Non è l'incipit di uno pseudo-kolossal, ma il nome d'arte di un utente Facebook. È di Napoli e ha creato una pagina speciale: " 'O pernacchio a Higuain direttamente dallo stadio di Napoli". Un evento, anzi, un flash mob, com'è scritto nella pagina, organizzato per accogliere il "traditore" che in estate ha preferito vestire la maglia della storica nemica Juve. Data 2 aprile, ipotetico giorno in cui è prevista la gara di ritorno di campionato al San Paolo tra gli azzurri e i bianconeri: in autunno, allo Stadium, fu proprio Higuain a segnare il gol decisivo, quello del definitivo 2-1. Il supereroe, però, dovrà rivedere un po' il programma: in realtà il Pipita tornerà prima nella sua vecchia casa. Già, le squadre di Sarri e Allegri si sfideranno anche in Coppa Italia e la semifinale di ritorno si giocherà il 5 aprile, quindi è probabile che la gara di campionato verrà anticipata a sabato 1.



"Lasciate a casa ogni intento violento - si legge - Il popolo napoletano, da popolo civile qual è, risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali... Una grande singola pernacchia sincronizzata da tutto lo stadio e poi ci si lascia tutto alle spalle, addio al rancore, anche perché la vita continua". Higuain, dunque, sa già cosa l'aspetta: dopo gli insulti ricevuti in estate (spesso con tristi auguri di cattiva sorte), del resto, è pronto a tutto.