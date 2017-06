Napoli-Juve, che attesa! Il San Paolo è praticamente esaurito

Gonzalo Higuain sta per tornare in città e Napoli si prepara ad "accoglierlo". Sarà tutto esaurito per la sfida contro la Juventus del 2 aprile, il San Paolo è già praticamente sold out e il clima si preannuncia davvero bollente.

Prevendita a ritmi esasperati quella relativa alla supersfida in programma in posticipo dopo la sosta: esauriti gli anelli superiori, sono terminati anche i distinti e a disposizione dei 'ritardatari' restano solo (pochi) tagliandi di Curva inferiore.

La società di De Laurentiis, nel tentativo di ottenere il pienone anche per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma il 5, ha dato vita ad una promozione grazie alla quale è possibile acquistare il biglietto della seconda gara a prezzi stracciati per chi sarà presente a Fuorigrotta tre giorni prima.

Code interminabili ai botteghini, 'ressa' virtuale per acquistare il tagliando online: Napoli freme, il grande "traditore" sta per tornare e il San Paolo si prepara ad accoglierlo...