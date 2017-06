Napoli-Juve, Allegri: "In Italia la colpa è sempre degli altri..."

Domenica ore 20.45, Napoli-Juve. Match point scudetto per i bianconeri che in caso di vittoria al San Paolo vedrebbero aumentare il proprio vantaggio sulle rivali. Ecco gli stralci più importanti delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.



"Mandzukic ha lavorato a parte, Dybala si è allenato un po' a parte e un po' con la squadra. Oggi sceglierò chi far giocare. Se non ci saranno entrambi possiamo giocare comunque con il 4-2-3-1. Higuain è rientrato in anticipo dalla nazionale e sta riprendendo la condizione. L'accoglienza al San Paolo? È normale che i tifosi prima lo applaudiranno e poi lo fischieranno"



"La Juventus è abituata a giocare queste partite, soprattutto contro squadre che giocano la gara dell'anno. Domani è una partita importante, l'importante è che rimanga nell'ambito della correttezza. L'Italia ha una bella chance per mostrare che abbiamo iniziato un percorso di cultura sportiva un po' diversa. Sono pienamente convinto che i tifosi napoletani saranno partecipi a sostenere la loro squadra e daranno un esempio di civiltà. Sarà una partita bellissima che tutto il mondo guarderà".



"Sono due partite completamente diverse: in campionato ci sono tre punti in palio e sarà una gara che può darci un altro pezzettino di scudetto. Dovremo fare una gara tosta ma con grande serenità: ci saranno 95 minuti per portare a casa un risultato importante e l’aspetto psicologico sarà importante. Dovremo essere belli come il sole e fare la nostra partita. In coppa sarà diverso, c'è in palio la qualificazione".



"Il clima anti-Juve? Lo stimolo della squadra devono essere i tre punti da prendere perché attraverso Napoli può passare il campionato. Per quanto riguarda le altre cose, credo che in Italia si viva sulla polemica: non si esalta mai quello che viene fatto, si cerca la polemica, si trovano scuse e si dà la colpa agli altri".



"La Panchina d'oro? Sarri l'ha meritata perché ha fatto un bel lavoro sia a Empoli che a Napoli. Io, se ricordo bene, ho votato Di Francesco. Io fui premiato quando ero a Cagliari e Mourinho vinse tutto con l'Inter. Futuro? Non ho incontrato la società, ci sarà tempo per farlo"