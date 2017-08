Napoli, Jorginho: "Ventura nega l'evidenza, non lo capisco"

Parole da leader, altro che timido. Jorginho, che di solito ha sempre mantenuto un profilo basso, sembra non aver paura di nulla. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Napoli, brasiliano ma con passaporto italiano, alla Gazzetta dello Sport.



"Sarà il campionato più complicato degli ultimi anni e, per questo, avvincente. La Juventus non sarà la favorita come nelle ultime stagioni, perché noi e la Roma abbiano accorciato le distanze, mentre il mercato di Inter e Milan le impone tra le favorite. Insomma, non penso che ci saranno distacchi abissali tra la capolista e le altre, così com'è avvenuto in passato, ci sarà maggiore equilibrio"



"Io leader? Assolutamente non mi pesa. Non mi sento presuntuoso se dico di sentirmi tale anche se in questa squadra tutti hanno la loro importanza. Oltre al gioco, di mio ci metto pure l'allegria, perché sono uno che pensa sempre positivo. In me hanno creduto in pochi. Mandorlini, per esempio, mi ha aiutato abbastanza, mentre Sarri mi ha completato, è stato bravo a sapermi alleggerire il peso delle responsabilità. Con Benitez, invece, ho avuto delle difficoltà, soprattutto nel secondo anno, quando decise di cambiare il modo di giocare, ma non il modulo, imponendo che il pallone si lanciasse sulle seconde punte. La mia, però, è un'osservazione non un'accusa".



Infine l'attacco a Giampiero Ventura, c.t. della Nazionale che non l'ha mai convocato: "Non lo so, ma so che non condivido le scelte, a volte neanche le capisco. In certi momenti mi pare che si voglia negare l'evidenza, non saprei cos'altro dire".