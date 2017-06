Napoli, Jorginho: "Non guardiamo alla Juve, solo a noi stessi"

Tra Maradona e la serie A, Jorginho parla in esclusiva ai microfoni di Premium Sport: "Non sono i passi falsi della Juventus a doverci dare la carica in campionato ma dobbiamo darcela da soli. Ogni partita ha una difficoltà e noi dovremo superarla ogni volta. Pensiamo solo a noi, a superare ogni volta i nostri limiti".



Il centrocampista del Napoli torna sull'incursione di Maradona a Castel Volturno: "E' stata un'emozione unica, incontrare un personaggio così speciale per il mondo del calcio non è cosa da tutti i giorni. E' stato bellissimo". Jorginho, davanti a Diego, ha anche battuto un piccolo record personale: "Non avevo mai chiesto a nessuno di fare una foto, con lui sì: ha scritto la storia del calcio e del Napoli, non potevo non farla".