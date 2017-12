Napoli, Jorginho: "La Juve resta favorita per lo scudetto"

"La Juventus resta favorita per lo scudetto: ha vinto sei campionati di fila e ha un gruppo super. Non dobbiamo pensare a loro, ma al Crotone: un avversario combattivo, un campo caldo. Il Napoli dovrà fare le cose per bene, con organizzazione e personalità". In un'intervista a La Repubblica Jorginho mette in guardia i suoi compagni invitandoli a non sottovalutare la squadra di Zenga, avversario di questa sera allo Scida, e 'vola' basso spostando l'attenzione sui bianconeri nella lotta per il tricolore.



Eppure il cammino degli azzurri, che oggi potrebbero laurearsi campioni d'inverno, nell'anno solare è stato straordinario: "I 96 punti nel 2017 sono il risultato del lavoro fantastico che stiamo facendo e ci indicano il percorso su cui dobbiamo proseguire, senza mai smettere di crescere. Il primo posto non pesa? Lo viviamo con spensieratezza: non ci stiamo mettendo pressione. Ci siamo lasciati alle spalle la amarezza per la Champions, memorizzando però gli errori che abbiamo commesso e ci sono costati l’eliminazione. Gli eventi negativi vanno cancellati subito, voltando pagina".



Altrettanto buone le prestazioni individuali: "Finora è stata la migliore stagione della mia carriera. Continuo a crescere e ho più autostima. Sono felice di essermi meritato la fiducia di tutti. Sono il giocatore del Napoli che tocca più palloni durante la partita e fuori dal campo abbiamo un rapporto splendido. Nelle ultime due stagioni il nostro è diventato un gruppo granitico, nessuno escluso".