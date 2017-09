Napoli, Jorginho: coro anti-Juve e lui si diverte

Jorginho on Instagram: "This is Naples". pic.twitter.com/JGunbJBgl5 — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 17 settembre 2017

"Questa è Napoli". Jorginho si diverte su Instagram Stories pubblicando un video che immortala due tifosi particolarmente accalorati in motorino, mentre cantano il coro "Chi non salta è juventino". La rivalità sportiva nei confronti dei bianconeri è molto sentita dai partenopei e in questa stagione ancora di più, considerando che - stando ai pronostici degli addetti ai lavori - gli azzurri sono i principali antagonisti di Allegri per la caccia allo scudetto. E a Jorginho, a Napoli dal gennaio del 2014, diverte il modo in cui i tifosi vivono questa lotta.