Napoli, Insigne si 'scusa' con Maradona: "Preferivo Ronaldo"

Lunga lettera di Lorenzo Insigne al portale The Player's Tribune: si parte da un aneddoto del passato per arrivare al presente. "Prima di tutto devo chiedere perdono a Dio, intendo Diego Armando Maradona. E chiedo perdono anche a mio padre" inizia l'attaccante del Napoli. "Da piccolo volevo le scarpe di Ronaldo, di colore argento, blu e giallo. Ogni giorno le chiedevo a mio papà, non parlavo d'altro. Mi avrebbe strozzato: l’unico giocatore di cui mio padre voleva sentir parlare era Maradona".



Alla fine, comunque, le scarpe sono arrivate: "Sono sicuro che questo ricordo mi rimarrà impresso per tutta la vita: mio padre che dà al negoziante i soldi per pagare le scarpe e poi mi dà la scatola. Il regalo più bello che io abbia mai ricevuto". Poi si passa ai primi provini, nessuno dà fiducia con la solita motivazione: "Ci interessa ma è troppo basso". C'è stato un momento in cui Insigne pensa di lasciare il calcio ma poi il Napoli gli dà una seconda chance a 15 anni: "Pensavo: se un giorno potessi giocare una sola partita qui con la maglia del Napoli morirei felice".



Il debutto con la maglia azzurra, nel 2010, con lo scherzo del padre al rientro dalla trasferta di Livorno: "Nessuno ti aspetta in paese per festeggiare, è tardi: sono andati tutti a dormire". Insigne ci rimane male ma: "Arriviamo a casa e trovo l’intero paese lì che mi aspetta in strada, tutti a cantare cori e a sparare i fuochi d’artificio: c’è perfino una torta speciale per i festeggiamenti. Tutti i ragazzi del quartiere erano tifosi del Napoli, figuriamoci. Vedere la faccia di mia madre è stata la parte più bella perché lei va pazza per il calcio, ancora più dei maschi".



Foggia e Pescara con Zeman ("Sembrava un tipo uscito da un vecchio film, ogni mattina ci pesava e nel suo ufficio c'era tanto fumo che sembrava nebbia, sembrava Milano. Ma gli voglio bene, mi ha lanciato nel grande calcio") e poi la vera occasione al Napoli. Oggi è un punto fermo: "Il mio unico obiettivo è vincere lo scudetto con il Napoli. È stato molto doloroso non qualificarsi al Mondiale con la nazionale e non c’è nulla che posso dire per esprimere tutta la mia delusione".



La chiosa è nuovamente incentrata su Ronaldo e Maradona: "Con tutto il dovuto rispetto, caro Ronaldo, adesso che sono più grande e che conosco la mia storia, devo pentirmi e devo dire che Maradona è il più grande giocatore che sia mai esistito. Ronaldo, avevi delle scarpe meravigliose. Eri il Fenomeno. Eri la mia ispirazione. Ma io sono napoletano, qui c’è un solo re. E il suo nome è Diego Armando Maradona".